E-Prix lockt Zehntausende nach Bern

Das Autorennen der Formel-E in Bern hat am Samstag zehntausende in die Stadt und an die Rennstrecke gelockt. So leise die Elektroboliden auch surrten, die Kritik am Anlass war nicht zu überhören.

Über 60 Jahre nach dem letzten Formel-1-Rennen auf dem legendären Berner Bremgartenring fand in Bern wieder ein Automobil-Rundkursrennen statt. Diesmal standen aber die Boliden der Formel-E am Start, also Elektroautos.

Rein äusserlich unterscheiden sich die Boliden wenig von herkömmlichen Rennautos. Doch statt Motorengeheul, Benzingeruch und die eine oder andere Stichflamme aus dem Auspuff war am Samstag lediglich ein «Pfiüüüüt» zu hören, wenn die Boliden an den dicht gedrängten Zuschauern vorbeirasten.