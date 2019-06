Das müssen Sie wissen, um bei der Formel-E mitreden zu können

Was ist die Formel E?

Die Formel E ist die weltweit erste Rennserie, bei der Formelfahrzeuge mit reinem Elektroantrieb gegeneinander antreten. Das in Bern stattfindende Rennen, der Swiss E-Prix, ist Teil der diesjährigen internationalen Formel-E-Saison. Zu den anderen Austragungsorten gehören etwa Marrakesch, Hongkong, New York und Berlin.