Finanzielle Probleme Weitere Einblicke beim FC Basel

CEO Roland Heri spricht in einem Interview davon, dass die Liquidität des Clubs in der aktuellen Situation ein besonderes Augenmerk verlange. Und er dementiert nicht, was die Basler Zeitung schrieb, nämlich dass Reserven aus der Holding in die AG geflossen sind.