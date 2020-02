Erinnerungen an die guten alten Box-Zeiten

38 Jahre ist es her, seit Marvin Hagler seinen Namen in Marvelous Marvin Hagler änderte. Als aus Cassius Clay Muhammad Ali wurde, war das ein politisches Statement. Bei Hagler hingegen hatte es auch viel mit Eitelkeit zu tun: Er schenkte sich damit selber die Anerkennung, die ihm viele verweigerten – obwohl es wirklich «marvelous» war, was er als Weltmeister im Mittelgewicht leistete. Er zwang die Neider und Kritiker damit, ihn fortan als wunderbar zu bezeichnen.