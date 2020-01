Enge Schuhe, starke Arme, freier Geist.

Oskar und Olympia

Klettern erlebt zurzeit einen Boom. Immer mehr Freizeitsportler versuchen sich an der Wand. Der Kletterfilm «Free Solo» erhielt vergangenes Jahr den Oskar für die beste Dokumentation. Und 2020, bei den Olympischen Spielen in Tokio, wird Klettern erstmals Teil des Programms sein. Die Besten 20 Athleten der Welt werden sich in einem Dreikampf im Speedklettern, Bouldern und Lead messen und um Gold, Silber und Bronze kämpfen (siehe Box).

Die Kletter-Lektion beginnt für mich unbequem und schmerzhaft. Als erstes muss ich mich in passende Schuhe zwängen, und diese sollten so eng wie möglich sein. Philipp Geisenhoff erklärt mir, dass bei den Füssen jeder Millimeter zählt. Sitzt der Schuh nicht perfekt, hat man an den Absätzen an der Wand keinen halt. Ist er zu eng, verliert man nach wenigen Minuten das Gefühl. Normalerweise trage ich Schuhgrösse 45, in der Kletterhalle in Pratteln zwänge ich mich in die 43 rein und hoffe, dass alles bald wieder vorbei ist.

Nach einem kurzen Aufwärmen (Arme kreisen, Schultern dehnen) geht es bereits mit dem ersten Kletterversuch los. An den vielen Wänden im «B2» in Pratteln hat es viele verschiedenen Routen, sogenannte Boulder, die mit verschiedenfarbigen Tritten und Halterungen gekennzeichnet sind. Es gibt gelbe Routen, blaue, rote, grüne und so weiter. Dabei darf der Kletterer, wenn er eine Route beginnt, jeweils nur diese Farben benutzen, mit der er begonnen hat.

Pizza und Bier

Ich starte mit einem grün gekennzeichneten Boulder, der einfachsten Stufe, und habe gleich ein Erfolgserlebnis. Ohne grosse Mühe komme ich nach wenigen Handgriffen oben an – und lasse mich auf die weichen Matten unter mir fallen.

Als Philipp Geisenhoff acht Jahre alt war, gab es in der Umgebung seines Wohnorts wohl keinen Baum und keine Wand, die er und sein Bruder nicht schon hochgeklettert waren. An einer Geburtstagsfeier in einer Kletterhalle in Weil am Rhein zeigte sich dann sein Talent. Der kleine Philipp begann zu klettern, und hat bis heute damit nicht aufgehört. Als 19-Jähriger gehört er seit kurzem zum Nationalkader der Erwachsenen, vorher war er jahrelang bei den Junioren. Heute ist er einer der besten acht Kletterer des Landes.