Ein Verteidiger lehrt das Toreschiessen

Privat läuft es noch besser. Am 4.Dezember schaffte er es nach der Rückkehr von der Champions Hockey League in Tschechien direkt in den Kreisssaal und erlebte die Geburt seiner Tochter mit. «Es sind unglaubliche Gefühle. Meine Frau und ich schweben auf Wolke sieben», sagt Diaz.

Das Traumszenario

Knapp 50 Spiele sind seit August absolviert, noch einmal so viele kommen dazu. Bis maximal am 24.Mai, dem Tag des WM-Finals in Zürich, im Traumszenario mit der Schweiz und Captain Diaz. So weit vorausblicken mag er nicht: «Ich freue mich riesig auf die Heim-WM, aber am wichtigsten ist, dass ich mich auf das Jetzt konzentriere. Ich will täglich besser werden und probiere dann, dies im Spiel umzusetzen.»

Bis zur WM stehen im Club noch viele K.-o-Spiele an, die beiden letzten gingen im Cup und in der CHL klar verloren. Die Nummer 16 weiss, was sich ändern muss, damit Zug höchsten Ansprüchen genügt: «Wir werden unsere Chancen bekommen, das ist klar. Wir müssen sie einfach verwerten, den Puck auch einmal über die Linie würgen.» Anleitung zum Toreschiessen gibts neu auch beim Captain.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: