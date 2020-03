Der EHC Basel im luftleeren Raum Der EHC Basel liefert eine Spielzeit ab, die noch lange in Erinnerung bleiben wird. Nicht alleine des Coronavirus wegen. Robin Rickenbacher

Umsonst gekämpft: EHC-Spieler Marc Sahli (r.) im Duell mit Dübendorfs Cian Zanzi im Playoff-Halbfinal. Foto: Dominik Plüss

Es gab Momente, da wurde es den Unterstützern des EHC Basel wohl bang. Nach der 0:2-Niederlage in Chur etwa, als zwei Spiele vor Ende des Qualifikationsprogramms die Playoffs plötzlich in Gefahr waren. Oder im ersten Spiel der Viertelfinal-Serie, in die die Basler mit dem angestrebten Heimvorteil stiegen. Die Partie in der St.-Jakob-Arena ging gegen Arosa 0:4 verloren. Manch einer dürfte sich an den EHC Basel der vergangenen Jahre erinnert gefühlt haben, der nie über den Viertelfinal hinausgekommen war.