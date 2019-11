Ein Leader im und neben dem Sand

Moritz Jäggy hat sich bis Anfang Dezember daheim abgemeldet. Bis dann also, wenn in Paraguay der Beachsoccer-Weltmeister in der Finalpartie erkoren wird. Stünde die Schweiz im Endspiel des wichtigsten Turniers in dieser Sportart, wäre dies das i-Tüpfelchen für den 36-Jährigen. Denn für Jäggy ist klar: «Mein letztes Spiel an der Weltmeisterschaft ist gleichzeitig mein letztes Spiel im Beachsoccer.»