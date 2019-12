Ein Jahr danach ist vieles anders

Manchmal muss man einen Eindruck korrigieren. Der Fussballer von heute mag wie die meisten von uns viel Zeit mit dem Mobiltelefon verbringen. Zum Beispiel, wenn er auf den Rückflug nach einem Europacup-Spiel wartet. Doch der Fussballer von heute hat auch eine analoge Seite. Fabian Frei, Mittelfeldspieler des FC Basel, hat für seine Mannschaft ein Brettspiel organisiert. Und so finden sich in der Abflughalle in Krasnodar Luca Zuffi, Emil Bergström, Silvan Widmer und eben Fabian Frei zum «Eile mit Weile» ein. Sie bewegen gelbe, rote, blaue und grüne Spielfiguren, also zufällig jene Farben, die auch an der Spitze der Super League vertreten sind.