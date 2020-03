Ein Geisterspiel – und dem FC Basel fehlen eine Million Franken Ticketeinnahmen

Als der FC Basel im Herbst 2018 sein Versicherungsportfolio überarbeitete, da konnte natürlich niemand damit rechnen, dass im Jahr 2020 ein Virus namens Corona den Fussball in der Schweiz lahmlegen würde. Und selbst als man damals diskutierte, ob man nicht doch eine Epidemie-Versicherung abschliessen solle, nur für den Fall der Fälle, war man sich relativ bald einig: Nein, das lohnt sich für den Verein nicht, da die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs so klein ist und in keinem Verhältnis zu den damit verbundenen Kosten steht.