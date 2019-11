Noch immer sind online keine FCB-Tickets erhältlich

Während es in der digitalen FCB-Welt noch knirschte, ging es am Abend um eine ziemlich analoge Tätigkeit: Das Unterschreiben eines Arbeitsvertrages – oder zumindest um die Gerüchte darum. Denn wie die Online-Plattform «Nau» aus Deutschland erfahren haben will, soll U18-Trainer Alex Frei ein Kandidat für den Trainerposten bei Hannover 96 sein. Dort wurde Mirko Slomka nach dürftigen Leistungen entlassen und der Club aus der 2. Bundesliga sucht nach einem Nachfolger. Frei hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich einen Trainerposten in Deutschland vorstellen könne. Und dem Vernehmen nach soll der 40-Jährige vor einigen Wochen bereits ein Kandidat bei Holstein Kiel gewesen sein. Spätestens in der Länderspielpause will Hannover seinen neuen Trainer präsentieren.