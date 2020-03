Ein bisschen Fasnacht im Old Trafford

Wie schon im Heimspiel gegen ManU führt der FCB dank eines Gimenez-Tors 1:0, doch diesmal setzt es keine Niederlage ab (1:3), sondern es reicht zum Punktgewinn. Trotz des frühen Ausgleichs in Halbzeit zwei durch Gary Neville (53. Minute) schaffen es die Basler, mit einem Remis das Old Trafford zu verlassen. Anerkennung gibt es auch vom Gegner. David Beckham drückt jedem Basler nach Abpfiff die Hand. Hakan Yakin nutzt diese Geste, um sich das Dress der englischen Fussball-Ikone zu ergattern.

Trotz des beherzten Auftritts in Manchester ist der FCB mit diesem Remis aus der Königsklasse praktisch ausgeschieden. So ist am Ende selbst der 2:1-Erfolg über Juventus Turin im letzten Zwischenrundenspiel nutzlos. Dennoch wird in Basel noch lange von dieser ersten Champions-League-Saison die Rede sein. (dw)

Manchester United - FC Basel 1:1 (0:1) Tore: 14. Gimenez 0:1, 53. Gary Neville 1:1. FCB: Zuberbühler; Haas, M. Yakin, Zwyssig, Atouba; Barberis, Cantaluppi, Chipperfield; H. Yakin; Rossi (63. Huggel), Gimenez (77. Tum).