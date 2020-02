EHC Basel steht im Playoff-Halbfinal

Lang ists her. 2007 konnte der EHC Basel das letzte Mal eine K.-o.-Serie gewinnen. Damals noch in der NLA, in den Playouts gegen die SCL Tigers. Der letzte Sieg in einer Playoff-Serie liegt sogar noch länger zurück (2005).

13 Jahre sollte der EHC darauf warten, bis man eine Serie wieder siegreich bestreiten konnte. Dazwischen liegt der Abstieg in die NLB 2008 sowie der Insolvenzantrag 2014 und der damit einhergehende Absturz ins Mittelmass und Niemandsland des Schweizer Eishockeys.