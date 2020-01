Dieses Schweizer Team funktioniert

Etwas fürs Selbstvertrauen tun und mit einem guten Gefühl nach Göteborg reisen – das waren die Ziele der Schweizer Handballer für den Yellow Cup in Winterthur. Diese Vorgaben in Richtung Europameisterschaft, die am Freitag für sie mit dem Match gegen Schweden beginnt, haben sie optimal erfüllt. Das 32:22 gegen die Ukraine kam dank spielerischer Überlegenheit, das 29:26 gegen Tunesien in einem emotionalen Match, der viel Kraft kostete, zustande. Und beim 31:27 gegen die Niederlande kämpfte sich das Team trotz Müdigkeit und schlechten Starts in den Match zurück.