Die Rangliste der rotblauen Macht

Ganz egal, ob es sportlich gerade nach Wunsch läuft oder nicht: Jede Mannschaft hat eine Hierarchie unter den Spielern. Auch der FC Basel, Ausgabe 2019/20, bei dem man ja gerade nicht so genau weiss, wie es ihm sportlich läuft und wie sich das weiterentwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Hierarchie in einem wesentlichen Punkt verändert: Valentin Stocker, der sich zuvor aufgrund von Leistungen und Verletzungen schwer tat, ist vom Trainer zum Captain ernannt worden. Das hat Auswirkungen, auch wenn weder sportlicher Wert noch Captainbinde allein Aufschluss darüber geben, wer in einem Team welchen Status besitzt.