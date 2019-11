Die Regeln sind rund um den Globus gleich

Wesentlich ist: Wer in aggressiver Weise in die körperliche Integrität des Schiedsrichters eingreift, begeht eine Tätlichkeit. Und eine Tätlichkeit ist mit Rot zu ahnden. So steht es in jedem Fussball-Reglement rund um den Globus.

Valentin Stocker hat mit seinem leichten Schubser gegen Referee Karim Abed und der darauf folgenden Geste keine Ungeheuerlichkeit begangen. Vielleicht hätte ihn ein Schweizer Schiedsrichter, da man sich ja kennt, nicht einmal verwarnt. Aber seine Aktionen lassen sich nicht als frei von Aggression bezeichnen, weswegen die Rote Karte gegen ihn korrekt ist.