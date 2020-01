«Die Inder wissen fast mehr als ich»

Massimo Ceccaroni, seit Februar 2019 sind Sie für dieses Projekt verantwortlich. Wie viel Indien steckt bereits in Ihnen?

Wenn man sich mit einem solchen Projekt auseinandersetzt, kommt man nicht darum herum, sich mit Indien zu befassen. Respektive erst mal mit der Region, denn das Land ist riesig. Ich bin im Süden tätig, in Tamil Nadu, in einem Staat mit 81 Millionen Einwohnern. Allein diese Tatsache zeigt auf, dass man sich erst mal mit Dingen auseinandersetzen muss, die nichts mit Sport zu tun haben. Um hier erfolgreich arbeiten zu können, braucht es mehr als eine gescheite Fussball-Philosophie.