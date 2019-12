Die Basler Eisprinzessin

Es ist still in der Eishalle der St.-Jakob-Arena. Wie eine Puppe steht Kimmy Repond bewegungslos in der Mitte der Eisfläche. Erst als die Musik einsetzt, kommt Leben in die Eiskunstläuferin. Märchenhaft schwebt sie übers Eis.

Kimmy Repond ist die neue Hoffnung am Schweizer Eiskunstlaufhimmel: Sie ist dreifache Schweizer Meisterin, Teil des Jugendnationalteams und hat schon zahlreiche internationale Wettkämpfe gewonnen. Mit ihren 13 Jahren ist sie ausserdem eine der jüngsten Läuferinnen an der kommenden Ausgabe der Eislauf-Gala «Art on Ice» in Basel. Gleichzeitig trainiert sie auch für die Schweizer Meisterschaft und die Eisshow «Music on Ice» in Lugano.