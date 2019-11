Der Rollenspieler

Wenn es tatsächlich stimmt, was Omar Alderete sagt, nämlich dass der Fussball ein Theater ist, eine Bühne für die grossen Dramen, dann würde man ja schon ganz gerne wissen, welche Rolle er dabei eigentlich spielt.

Seit diesem Sommer ist der 22-Jährige in Basel, ein knappes halbes Jahr. Viel Zeit ist das nicht, um einen Menschen kennen zu lernen. Erst recht nicht, wenn man ihn nur alle paar Tage über einen Fussballplatz rennen sieht und sonst wenig über ihn weiss. Aber was man inzwischen mit ziemlicher Bestimmtheit sagen kann: Es gibt diesen Omar Alderete in mehreren Ausführungen.