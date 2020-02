Der Meistertitel ist wieder ein Stück näher gerückt

Sie setzen damit zum Abschluss des Qualifikationspensums auch ein dickes Ausrufezeichen und verdrängen ihren Angstgegner von der Tabellenspitze, um für die Playoffs nun in der Poleposition zu stehen. Das bedeutet: Die Baselbieterinnen können in den Best-of-five-Serien gegen Val de Travers, möglicherweise Düdingen im Halbfinal sowie NUC oder Schaffhausen im Final ein Heimspiel mehr austragen.

Von Bedeutung dürfte jedoch vor allem sein, dass nach saisonübergreifend fünf Niederlagen in Folge der Meister endlich wieder in die Schranken gewiesen wurde. Die Freude über den bislang vielleicht stärksten Saisonauftritt war denn auch gross.

Dabei sprach vor der Partie eigentlich vieles für einen Sieg des Gastes. Dieser konnte mit der Stammformation auflaufen, während die Birstalerinnen auf die verletzten Teamstützen Gabi Schottroff und Dora Grozer verzichten mussten. Zudem war die für Schottroff neu verpflichtete US-Amerikanerin Tarah Wylie zwar anwesend, aber aufgrund noch nicht eingelöster Lizenz nicht spielberechtigt.

Der Dreierblock gegen Holt

Der Spitzenkampf entwickelte sich zur Freude der 750 Fans aber so, dass die negativen Vorzeichen schon bald vergessen waren. Passeuse Megan Cyr als ehemalige NUC-Akteurin verteilte die Bälle variabel, die Aussenangreiferinnen Luisa Schirmer und ­Livia Zaugg spielten stärker auf als zuletzt und die beiden Mittespielerinnen Madlaina Matter und Jazmine White blockten so effizient wie noch selten.

Die von Cheftrainer Andreas Vollmer vorgegebene Taktik, gegen die NUC-Topskorerin Kyra Holt einen Dreierblock zu stellen, funktionierte so von Anfang an wunschgemäss. Und weil der Meister weitgehend von seinem so starken US-Angriffsduo Holt/Tia Scambray lebt, ergab sich im dritten Saisonduell fast schon logisch eine klare Dominanz der Aescherinnen. Sie lagen kein ­einziges Mal nennenswert zurück – 16:13, 16:14, 16:14 lauteten die Zwischenergebnisse beim zweiten technischen Time-out – und hielten die Pace in allen drei Durchgängen bis zum Schluss durch.

Meistertitel kommt näher

«Wir haben uns mit viel ­Videostudium sehr gut vorbereitet und haben die besprochene Taktik dieses Mal auch durch­gehalten», nannte Spielführerin Cyr den Hauptgrund für das Ende der schwarzen Serie gegen die «bête noire» aus der Romandie. Für ein allfälliges erneutes Aufeinandertreffen im Playoff-Final bedeutet der Sieg indes nur eine Zwischenstation. NUC ist ein Stimmungsteam und vor eigenem Publikum klar stärker als auswärts. Der erste Titel der Vereinsgeschichte ist für Sm’Aesch mit dem deutlichen Heimerfolg nach schwierigen letzten Wochen aber gewiss wieder ein Stück näher gerückt.

Sm’Aesch-Pfeffingen - Neuchâtel UC 3:0

(25:19, 25:22, 25:17)

Löhrenacker. – 750 Zuschauer. – SR: Grellier/Sanapo.

Aesch: Cyr (4), Maeder, Matter (11), White (9), Schirmer (11), Zaugg (7), Chrtianska, Fricano (12), Saita, Saladin.