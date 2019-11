«Das ist noch nicht gegessen»

Fabian Frei, woran denken Sie, wenn Sie die Zahl 75 hören?

Fabian Frei: Mmh … Hat das mit der Europa League zu tun?

Ja, damit hat es auch zu tun.

Moment! Habe ich 75 Europacup-Spiele absolviert? Irgendjemand hat mir so etwas auf der Getafe-Reise gesagt.

Sie haben 74 absolviert. Das Rückspiel gegen Getafe wird Ihr 75. Europacup-Spiel sein.

Ah, genau. Jedenfalls dann, wenn ich auch spiele.

Was bedeutet Ihnen diese Zahl?

Nicht so viel. Jedenfalls nicht im Moment. Ich weiss ja nicht, wie es danach noch weitergeht, was meine Karriere als Fussball-Profi noch bereithält. Aber ich denke, bereits diese Marke ist eine Zahl, auf die ich eines Tages gerne und auch mit einer Prise Stolz zurückblicken werde, wenn ich nicht mehr Fussball spiele.