Das Familienoberhaupt

Im Moment des sportlichen Triumphes musste Pascal Kaufmann die bitterste Nachricht überbringen. Der Präsident des BC Bären stellte sich in der Kabine der ersten Mannschaft vor den Spielern auf und sagte, dass man nächstes Jahr aus Geldnot nicht mehr in der Nationalliga B spielen werde. Die Bären hatten eine starke Saison hinter sich gebracht, doch die Leistungen auf dem Platz und die totale Hingabe für den Club waren nicht genug. «Das war ein brutal harter Moment», so Pascal Kaufmann heute.