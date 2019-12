Caicedos Blitztor, Suchys Geduld

Italien Wirklich gut läuft es Felipe Caicedo in der Serie A bei Lazio Rom nicht, sieht man sich die Einsatzzeiten des Ecuadorianers an. Nie spielte er in dieser Saison über die volle Distanz, meistens reichte es nur für einen Kurzeinsatz. Doch der Stürmer macht das Beste aus seiner Situation. Am Wochenende sass er gegen Juventus 94 Minuten auf der Bank und durfte sich in der 95. Spielminute über seinen Siegtreffer freuen. Nach einem Konter staubte Caicedo gekonnt ab, nachdem Juventus-Keeper Szczesny den Abschluss von Lazzari blocken konnte. Bereits in der vorletzten Runde reichten Caicedo elf Spielminuten für einen Treffer, beim 2:1 gegen Sassuolo. Und so lässt sich sagen, dass das jüngste Hoch von Lazio von sieben Siegen in Serie auch ein wenig mit dem ehemaligen FCB-Angreifer zu tun hat.