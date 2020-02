Bloss keine Hemmungen

Am Ende des anderthalbstündigen Trainings bin ich fertig. Das Herz pocht, die Knie tun weh. Vom Fussball bin ich mir strenge Trainingseinheiten eigentlich gewohnt, aber die Belastung beim Ringen ist doch eine ganz andere. «Morgen wirst du Muskeln spüren, die du gar nicht kennst», wird mir mit auf den Heimweg gegeben. Diese Worte sollen sich am nächsten Tag bewahrheiten. Die Schmerzen in den Gliedmassen und im Rumpfbereich sind deutlich spürbar. In diesem Moment bin ich doch froh, dass ich Fussball spiele und kein Ringer geworden bin.