Basel sagt ab, Pratteln arbeitet im Stillen

Noch hat die Schwingfest-Saison 2020 nicht begonnen. Dennoch herrscht in der Szene so viel Aufregung wie nie zuvor in einer Saisonvorbereitung. Der Grund dafür ist das Coronavirus, das zu vielen Fragezeichen in der Planung führt.

Am letzten Wochenende hätte die Abgeordnetenversammlung in Pratteln stattfinden sollen. Die Funktionäre des Nationalsports wollten sich im Baselbiet treffen, um die wichtigsten Geschäfte im Verbandsjahr zu tätigen. Doch die Veranstaltung musste abgesagt werden. Nun sollen die dringlichsten Wahlen und Abstimmungen ausnahmsweise in schriftlicher Form durchgeführt werden, um das Schwingerjahr 2020 geordnet durchzuführen.