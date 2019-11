Realturnverein gleicht einem Lazarett

Den Realturnern geht somit momentan nicht nur die Breite im Kader verloren, sondern auch ein Stück an Qualität – einige der beeinträchtigten Akteure sind in gesunder Verfassung Leistungsträger. Gespielt haben sie teilweise dennoch, die Leistung blieb dabei erwartungsgemäss unter dem im Normalfall Möglichen.

Verständlich, dass Trainer Christian Meier zur aktuellen Lage sagt: «Das belastet uns natürlich stark. Mit den Veränderungen im Kader auf diese Saison hin wussten wir, dass es hart wird, wenn alle fit sind. Jetzt ist es halt noch härter.» Hadern möchte der Trainer gleichwohl nicht. «Auf solche Sachen zu verweisen, bringt nichts. Wir haben immer noch Spieler, die auflaufen können. Nun liegt es an ihnen, zu zeigen, was sie können.»

Spürbar sind die Ausfälle im Basler Spiel trotzdem, insbesondere in Bezug auf die momentan fast inexistenten Alternativen, die sich Meier bieten. In der letzten Meisterschaftspartie gegen St. Otmar St. Gallen, als dem RTV in der Schlussphase ein frischer Impuls gut getan hätte, sassen nur zwei Spieler auf der Bank. Einer davon war Attenhofer, der nur für die Siebenmeter das Feld betrat. «Wenn es einem nicht gut läuft, habe ich kaum Varianten», so Meier. Auch das Training gestalte sich schwierig, Teamübungen sind aufgrund geringer Spieleranzahl kaum durchführbar.

Mit der Zeit drücke es auf die Moral des Teams, wenn statt 15 nicht mal zehn Handballer zum Trainieren erscheinen. «Immerhin hat sich das taktische Verständnis durch Einzelübungen verbessert», bilanziert Meier.

Ligareform als Idee

Die vielen Verletzungen sind für ihn aber keine direkte Folge mangelnder Physis, die den Realturnern zu Beginn der Saison noch offensichtlich angehaftet hatte. «Wir haben in diesem Bereich noch Luft nach oben, keine Frage. Das Team hat sich aber in den letzten Wochen auf jeden Fall verbessert.» Der anfängliche Leistungseinbruch nach der Halbzeitpause sei mittlerweile behoben, die anhaltenden Probleme zum Spielende hin von ganz vielen Faktoren abhängig. «Die Athletik ist nur einer davon.» Der Trainer ergänzt: «Die Verletzungen sind nicht von solcher Art, dass wir sie auf die Physis zurückführen müssten.»

Die Ausfälle beim RTV könnten laut Meier vielmehr Indiz für etwas anderes sein, etwas Liga-Übergreifendes. Denn auch die anderen Teams der NLA hätten einige Verletzte zu beklagen. «Unsere Liga ist hinter der deutschen diejenige mit den meisten Spielen in der Hauptrunde», so der Trainer. 27 sind es an der Zahl. Die Lösung ist nach Meier einfach: aus einer Meisterschaft mit 10 Teams eine mit 12 machen und je ein Hin- und Rückspiel ansetzen. Damit wären es schon fünf Partien weniger. Eine solche Reform fände der Seeländer sinnvoll, er stellt aber klar: «Ich bin kein Funktionär. Das haben andere zu entscheiden.»