Auf der Suche nach neuen Höhen fehlen dem FCB die Flügel

Manchmal braucht es gar keine Worte. Manchmal, da genügt auch einfach die Passagierliste. Bernhard Burgener steht an diesem Morgen drauf und besteigt folgerichtig kurz vor 8 Uhr die Chartermaschine der Helvetic Airways, welche die Mannschaft des FC Basel nach Zypern fliegt. Sollte sich vorher noch jemand gefragt haben, um wie viel es bei Rotblau in diesen Tagen geht, so glaubt er spätestens jetzt seine Antwort erhalten zu haben. Denn Clubbesitzer und Präsident Bernhard Burgener ist im Europacup zuvor noch nie mit der Mannschaft geflogen.