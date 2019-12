Alles andere als Katerstimmung

Am Sonntagmorgen steht Ma­thias Oberer im Pressezentrum vor dicken Glasscheiben und schaut auf die Viertelfinalpartie der Schweizer Männer gegen Tschechien runter. Es ist der letzte Tag der Hallenradsport-WM in der St.-Jakobs-Halle in Basel. Er sagt: «Wenn das hier am Abend alles vorbei ist, weiss ich nicht, was ich machen werde. Ich habe jetzt schon eine Krise.»