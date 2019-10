Souveräner Auftaktsieg im Derby

Was für ein Gegensatz zur schwierigen Supercup-Partie gegen Neuchâtel vor Wochenfrist. War da gegen einen allerdings viel stärkeren Widersacher vor allem die Startphase überhaupt nicht nach Wunsch gelungen, so begann der Vizemeister vor eigenem Publikum höchst konzentriert. Die neue erste Passeuse Megan Cyr verteilte die Bälle geschickt und Dora Grozer, Taylor Fricano sowie die gestern starke Jazmine White profitierten von den ihnen am Netz gewährten Freiheiten. So lag das Heimteam vor 370 Fans im ersten Durchgang von Beginn weg vorne und machte nach einem 16:14-Zwischenstand bis zum 25:17-Satzgewinn kurzen Prozess.

Leichtes Spiel

Ähnliches Szenario im zweiten Akt, in dem die Birstalerinnen den mit immerhin fünf ausländischen Söldnerinnen angereisten Kantonsnachbarn mit einem Zwischenspurt vom 12:9 bis zum 19:13 entscheidend distanzierten. Wer dann nach dem Pausentee energischeren Widerstand der Jurassierinnen erwartet hatte, sah sich getäuscht. Trotz dem Einwechseln von gleich vier neuen Sm`Aesch-Kräften – Annalea Maeder, Madlaina Matter, Monika Chrtianska und Luisa Schirmer kamen für Cyr, Gabi Schottroff, Livia Zaugg und Grozer – änderte sich so gut wie nichts an den Stärkeverhältnissen.

Das Baselbieter Spitzenteam spielte locker auf, Franches konnte nur einzelne Nadelstiche setzen und schien auch nicht wirklich an seine Chance zu glauben. Hätten die Gastgeberinnen ganz am Schluss beim Stand von 20:12 das Tempo nicht gedrosselt, wäre auch Abschnitt drei um einiges klarer als 25:21 ausgegangen. «Ich bin zufrieden. Ich habe alle meine zwölf Spielerinnen eingesetzt und trotzdem liefen wir nie Gefahr, einen Satz abgeben zu müssen», bilanzierte Cheftrainer Andreas Vollmer nach dem fast mühelosen Starterfolg. Er und seine Equipe werden indes gut daran tun, das 3:0 über eine harmlose jurassische Mannschaft nicht zu überschätzen. Schon am Freitag dürfte die Aufgabe im Auswärtsspiel bei Kanti Schaffhausen nämlich klar schwieriger werden.

Sm’Aesch-Pfeffingen - Franches-Montagnes 3:0 (25:17, 25:21, 25:21)

Löhrenacker. - 370 Zuschauer. - SR: Sigrist/Grellier.

Sm’Aesch-Pfeffingen: Cyr (2 Punkte), Maeder, Schottroff (6), Matter (1), White (11), Grozer (7), Schirmer (3), Zaugg (2), Chrtianska (4), Fricano (12), Saita,Saladin.