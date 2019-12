Ein bisschen wie fliegen

Trampolinturnen lässt sich nicht in jeder beliebigen Turnhalle. Wer Saltos und Schrauben auf der gefederten Unterlage vorführen will, braucht Platz – vor allem nach oben. Eine für diesen Zweck geeignete Halle steht in Liestal, beim Nordwestschweizerischen Kunstturn- und Trampolinzentrum (NKL). Auf dem Weg zum Eingang dieses Trainingsgebäudes wird mir mitgeteilt, wie hoch dessen Decke ist: Rund 13 Meter Raum befinden sich zwischen den grossen Trampolinen und dem Flachdach. Durch das grosse Fenster sehe ich von der Strasse aus, wie ein Körper durch die Luft rotiert und wieder senkrecht nach unten fällt. «9 Meter hoch», beantwortet Thomas Rutishauser, Geschäftsleiter des NKL, die Frage nach der gesprungenen Höhe der Athletinnen und Athleten. Ich werde etwas nervös, wenn ich an meine bevorstehende Lektion denke.