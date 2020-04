1. April 1995: 91. Minute. Walker! Wie FCB-Spieler Marco Walker vor 25 Jahren mit einem Kopfballtor ein rot-blaues Märchen schrieb. Dominic Willimann

Held der Stunde: Marco Walker. Keystone

28’000 Zuschauer treiben ihre Farben im Joggeli unaufhaltsam nach vorne. Der vierte Spieltag der NLA-Finalrunde in der Saison eins nach der Promotion hat es in sich: In Basel gastiert mit dem späteren Meister Grasshopper Club aus Zürich die «équipe à battre» des Schweizer Fussballs.

Der Aufsteiger hält gegen die Zürcher, bei denen der aktuelle Basel-Trainer Marcel Koller im Mittelfeld Regie führt, wacker dagegen. GC-Trainer Christian Gross spricht nach Abpfiff von einem «Vergleich auf Bundesliga-Niveau». Gespielt sind 91 Minuten, ehe der FCB seinen letzten Angriff einleitet, der in einem grossen Sieg und totaler Basler Glückseligkeit endet. Der damalige BaZ-Redaktor und heutige FCB-Historiker Josef Zindel beschreibt jenen Moment, der Marco Walker zum Helden gemacht hat, in der «Basler Zeitung» vom 3. April 1995 in einem einzigen Satz:

«Smajic glückte, man schrieb bereits den Beginn der 91. Minute, ein wundersamer Trick, mit dem er sich gegen Vega und Lombardo durchgespielt und an die Grundlinie durchgezaubert hatte, von hier spielte er den Ball zurück zu Zuffi, der suchte die Schussmöglichkeit, fand sie nicht, legte deshalb weiter nach links zu Walker, jenem wiederum winkte, nun plötzlich allein vor Zuberbühler, die grosse Möglichkeit zum 1:0, aber der GC-Goalie wehrte im Stil eines Handballer-Torhüters ab, doch ein neuesmal kam Walker in Ballbesitz, nun freilich bediente er mehr zufällig als gewollt via Lombardos Bein Steingruber, der seinerseits in der Mitte an der Strafraumgrenze die Lücken zum Tor verschlossen fand und aus diesem Grund weiter nach rechts verlagerte, zu Cantaluppi und der dann zu Ceccaroni, zu jenem Ceccaroni, dessen Flanken in über 20 FCB-Jahren nicht stets makellos gewesen waren, der nun aber diesmal, man schrieb bald das Ende der 91. Minute, perfekt in die Mitte hineinflankte, dorthin, wo jetzt Walker stieg und stieg, hoch hinein in den Nachthimmel, höher als alle anderen, vor allem höher als der auch nicht eben schmächtige Vega, dann den Ball mit der Stirn im richtigen Moment mit der richtigen Wucht und der richtigen Richtung traf, ihn ins linke, hohe Toreck köpfelte, keineswegs haltbar für Zuberbühler, wie grossgewachsen der auch immer sein mag, und nicht zu halten war hinterher auch Walker, der Torschütze, der mit seinem Treffer in der 91. Minute vordemonstriert bekam, dass das Glück nicht auf die Uhr schaut, jenes Glück, das diesmal dem FCB gehörte, und 28'000 Jubelnden, Feiernden im Stadion.»

Hier das Tor im Video:

FC Basel - Grasshopper Club 1:0 (0:0)

St. Jakob. – 28’000 Zuschauer. – Tor: 91. Walker 1:0.

Basel: Huber; Ceccaroni, Meier, Tabakovic, Walker; Cantaluppi, Gigon, Smajic, Saric (76. Steingruber); Hertig (69. Rey), Zuffi.

GC: Zuberbühler; Gämperle, Vega, Gren, Vogel; Magnin (76. Thüler), Lombardo, Koller, Rzasza; Willems, Subiat.

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.