Eishockey: Servette folgt Biel in den Final

Das Schweizer Eishockey erhält einen neuen Meister im 1986 begonnenen Playoff-Zeitalter. Seither wurden nur Bern (10 Mal), Lugano (7), Davos, die ZSC Lions (je 6), Kloten (4) und Zug (3) Champion – Biel oder Servette wird die Nummer 7 in dieser Liste sein, für die Genfer wäre es sogar der erste Titel überhaupt.

Nachdem sich der EHC Biel bereits letzten Mittwoch mit einem eindrücklichen 4:0 gegen den ZSC für den am nächsten Freitag beginnenden Final qualifiziert hatte, zog Servette nun mit einem nicht minder beeindruckenden 4:1 gegen Titelverteidiger Zug nach. Die Serie war indes deutlich enger, auch der letzte Sieg musste erdauert werden. Die Genfer lagen nach zwei Dritteln 1:2 zurück und drehten die Partie im Schlussdrittel mit viel Effizienz.

Der EVZ hatte mit dem Selbstvertrauen des zweifachen Meisters trotz des Saisonendes vor Augen lange Zeit eine ruhige und abgeklärte Leistung gezeigt und liess sich auch vom 0:1-Rückstand und der danach folgenden Genfer Druckphase im Mitteldrittel nicht aus dem Konzept bringen.

Genfer Spieler jubeln über den Finaleinzug. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Am Ende wurde der Mannschaft von Meistertrainer Dan Tangnes aber die offensive Ineffizienz zum Verhängnis. Im Halbfinal gelangen ihr in fünf Spielen nur neun Treffer. Gerade auswärts blieb die gut besetzte Mannschaft diesbezüglich vieles schuldig. Nach dem 5:2 in Rapperswil in Spiel 1 des Viertelfinals schoss Zug in der Fremde in fünf Spielen nur noch sechs Tore. Stellvertretend für die Tor-Misere: Im Halbfinal blieben die Leistungsträger wie Jan Kovar, Grégory Hofmann oder Dario Simion ohne Treffer.

Bei Servette galt dies nicht, da erfüllten die Akteure mit den grossen Namen die Erwartungen, aus dem Kollektiv ragten zudem Spieler wie Verteidiger Sami Vatanen oder Aggressiv-Leader Tanner Richard heraus. Sie treffen nun auf den euphorisierten EHC Biel. Es ist ein würdiger Final: Die beiden Teams beendeten die Qualifikation auf den Rängen 1 und 2.

Ajoie fehlt noch ein Sieg zum Ligaerhalt

Ajoie gewann in der Ligaqualifikation das fünfte Spiel gegen La Chaux-de-Fonds 2:1. Damit führen die Jurassier in der Serie nach einem 0:2-Rückstand 3:2. Spiel 6 ist am Montag. (kk/heg)