Schach: Eine WM ohne Aura und Charme

Am Freitag wird in Kasachstan die Männer-WM zwischen dem Russen Jan Nepomnjaschtschi (32) und dem Chinesen Ding Liren (30) eröffnet. Wie in den einstigen Sowjetzeiten ist sie nicht nur politisch provokant, sondern auch sportlich fragwürdig. Denn Magnus Carlsen (32) als nach wie vor klare Nummer 1 hatte Ende Juli 2022 offiziell auf die Verteidigung seines Titels verzichtet und damit das Brett seinen Konkurrenten überlassen. Als Begründung gab der Norweger an, er habe schlicht keine Lust mehr auf solch energieraubende Zweikämpfe, doch das allein dürfte kaum ausschlaggebend gewesen sein.

Nicht gepasst hat ihm wohl vor allem, dass sich in der WM-Ausscheidung letzten Sommer in Madrid erneut der in Brjansk geborene Moskauer Nepomnjaschtschi durchgesetzt hatte, den er zuvor im WM-Match in Dubai sehr deutlich bezwingen konnte. Wie viele andere weltweit dürfte er eher auf die Qualifikation des grossen Nachwuchstalents Alireza Firouzja gehofft haben. Der im Iran aufgewachsene und in Frankreich lebende 19-Jährige kam jedoch an jenem sogenannten WM-Kandidatenturnier in Spanien nur auf den sechsten von acht Rängen. Zweiter wurde Ding Liren, der dann anstelle von Carlsen nachrückte.

Wer folgt auf Magnus Carlsen? Jan Nepomnjaschtschi (r.) und Ding Liren duellieren sich um den WM-Titel. Foto: Getty

Trotz vieler Einwände sind russische Spieler an Veranstaltungen des Weltschachbundes Fide zugelassen, starten allerdings unter neutraler Flagge. Der WM-Match über 14 Runden in Astana beginnt am Ostersonntag ab 11 Uhr MEZ. Etwa alle drei Tage wird pausiert. Die Preissumme beträgt 2 Millionen Euro, der Gewinner erhält 60 Prozent.

Die Berichterstattung auf den einschlägigen Online-Kanälen ist verhalten, live kommentieren werden die Partien offiziell Irina Krush und Daniil Dubow sowie in den ersten Runden Vishy Anand. Dubow hat ein Video verfasst, in dem er Stärken und Schwächen der Kontrahenten benennt.

Carlsen vergnügt sich derweil bei Online-Rapid-Anlässen wie aktuell gerade dem Chessable Masters. Diese Form von Turnieren hatte er zu Beginn der Corona-Krise mit initiiert und wird mittlerweile international enorm beachtet. (be.)