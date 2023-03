Eishockey: ZSC und Zug führen 3:1

Die ZSC Lions gewinnen am Mittwochabend spät gegen den HC Davos. 55 Sekunden fehlten dem ZSC, um den Match während der normalen Spielzeit zu entscheiden. Die Zürcher führten kurz vor Ende der normalen Spielzeit 2:1, sie verpassten durch Texier das fast sichere 3:1 ins leere Davoser Tor und kassierten kurz darauf den Ausgleich zum 2:2 durch Bristedt.

Der ZSC musste deshalb in Davos in die Zusatzschlaufe. Eine Verlängerung reichte nicht, um den Sieg zu erzwingen. Es dauerte bis zur 85. Minute, ehe die Entscheidung fiel. Sven Andrighetto, bereits am Sonntag beim 3:2 in der Swiss-Life-Arena Torschütze, traf nach einem Konter mit Hocheckschuss.

Jubel bei den ZSC-Spielern: Die Zürcher gewinnen in Davos 3:2 nach Verlängerung. Roger Albrecht (Freshfocus)

Für die Zürcher war es nach zwei Heimsiegen der erste Auswärtserfolg in diesem Viertelfinal. Sie führen jetzt in der Serie 3:1 und haben drei Chancen, mit einem vierten Sieg in den Halbfinal einzuziehen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich ihnen am Freitag in Altstetten.

Zug gewinnt 3:0 gegen Rapperswil

Im zweiten Spiel des Abends gewann der EV Zug gegen die Rapperswil-Jona Lakers 3:0. In der Serie führt der Meister nun 3:1. Kurz vor Ende des ersten Drittels gingen die Zuger vor Heimpublikum durch Grégory Hofmann in Führung. Nach einem torlosen Mitteldrittel machte Dario Simion in der 52. Minute in Überzahl das 2:0. Rapperswils Jeremy Wick hatte nach einem Stockschlag auf die Strafbank gemusst. In den Schlussminuten machte Justin Abdelkader mit dem 3:0 ins leere Tor alles klar. Am Freitag kommt es in Rapperswil zu Spiel 5. (ukä./mro)