Eishockey: Sparta Prag dreht 0:3 und steht im Spengler-Cup-Final

Der erste Finalist am 94. Spengler-Cup steht fest: Im ersten Halbfinal gewinnt Sparta Prag gegen Örebro mit 4:3. Bis exakt zur Spielhälfte lagen die Schweden 3:0 vorne, nach 30:02 Minuten verkürzte Sparta zum 1:3 – der Beginn der Wende. Und es ging schnell: Das 4:3-Schlussresultat stand bereits nach 40 Minuten fest.

Vier Tore hintereinander: Sparta Prags David Tomasek feiert den Gamewinner zum 4:3. Foto: Melanie Duchene (Keystone)

Es zeigte sich einmal mehr, wie entscheidend am Spengler-Cup der Spielplan ist: Die Schweden spielten am fünften Turniertag zum vierten Mal, die Tschechen, die zudem am Donnerstag ihren freien Tag der beiden Gruppensieger eingezogen, erst zum dritten Mal. So lange es ging, konnte Örebro die immer leereren Energietanks kaschieren. In einem fast perfekten Startdrittel gestanden sie Sparta nur drei Torschüsse zu und lagen verdient 1:0 vorne. Nachdem die Sparta-Wende ihren Anfang nahm, wirkten die Schweden aber phasenweise aber wie stehend k.o. Nur in den beiden wilden Schlussminuten mit 6-gegen-4-Hockey kam Örebro um ein Haar zum 4:4-Ausgleich.

Den zweiten Finalisten ermitteln am Freitagabend (20.15 Uhr) die beiden Schweizer Teams Ambri und Davos. Die Vorzeichen sind hier ähnlich. Die am ersten Turniertag spielfreien Gastgeber spielen zum vierten Mal hintereinander, während die Tessiner seit dem Auftaktspiel am 26. Dezember erst ein weiteres Mal ran mussten. (kk)