Leichtathletik: Kiptum und Beriso in Valencia nahe dem Weltrekord

Der erst 23-jährige Kenianer Kelvin Kiptum hat bei seiner Marathon-Premiere den flachen Kurs von Valencia und die idealen Temperaturen um 15 Grad für eine absolute Topzeit genutzt: Kiptum lief in herausragenden 2:01:53 Stunden die drittschnellste Zeit je. Nur Eliud Kipchoge bei seinem Weltrekord im September in Berlin (2:01:09) und Kenenisa Bekele zwei Jahre zuvor ebenfalls in Berlin (2:01:41) waren je schneller. Kiptum waren die Strassen Valencias bereits bekannt. Vor zwei Jahren brillierte er im Halbmarathon in 58:42 Minuten.

Topzeit bei seiner Premiere: Der Kenianer Kelvin Kiptum lief in Valencia bei seinem ersten Marathon die drittbeste Zeit je über 42,195 Kilometer. Foto: Keystone

Das gleiche Bild bei den Frauen: Die Äthiopierin Amane Beriso setzte sich rund fünf Kilometer vor dem Ziel von der erklärten Favoritin Letesenbet Gidey ab und erreichte das Ziel in 2:14:58 ebenfalls in der drittbesten je gelaufenen Zeit. Nur Brigid Kosgei (2:14:04) und Ruth Chepngetich (2:14:18) waren je schneller. Gidey, der Weltrekordhalterin über 5000 und 10’000 m, blieb als Zweitplatzierter immerhin das schnellste Debüt: In 2:16:51 war noch keine ihren ersten Marathon gerannt.

Wanders muss aufgeben

Wie bereits im Frühling in Paris hatte Julien Wanders auch bei seinem zweiten Marathon Mühe. Während der Europarekordhalter über 10 km und im Halbmarathon in Frankreich mit Magenproblemen in 2:11:52 ins Ziel kam und danach ein Ermüdungsbruch diagnostiziert wurde, gab er diesmal das Rennen nach Kilometer 30 auf. Der Genfer hatte bei seiner Ankunft in Valencia Fieber und startete trotz einem vermuteten grippalen Infekt. Nach einem regelmässigen Rennen in der zweiten Gruppe passierte er die Halbmarathonmarke in 1:03 Stunden, wenig später verliessen ihn die Kräfte. (mos)