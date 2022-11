Tennis: Kanada und Australien kämpfen um «Salatschüssel»

Das offizielle Tennisjahr endet am Sonntag im südspanischen Málaga mit einem unerwarteten Davis-Cup-Final ohne Europäer. Der 28-fache Champion Australien schlug im Halbfinal Kroatien, ­erreichte das erste Endspiel seit 2003 und trifft dabei auf ­Kanada, das gegen Italien ebenfalls erst im abschliessenden Doppel die Entscheidung erzwang.

Italien ging am Samstag im zweiten Halbfinal nach 3:15 Stunden dank Lorenzo Sonego unerwartet in Führung. Die Weltnummer 45 schlug den 17 Ränge besser klassierten Denis Shapovalov 7:6, 6:7, 6:4. Basel-Sieger Felix Auger-Aliassime glich ­gegen Lorenzo Musetti danach fast mühelos aus (6:3, 6:4). Im ­Doppel setzten die Italiener auf Risiko: Sie liessen überraschend den körperlich angeschlagenen ­Matteo Berrettini mit Fabio Fognini auflaufen.

Trotz grosser Gegenwehr ­unterlag das Duo aber Vasek ­Pospisil und Auger-Aliassime nach zwei Stunden 6:7, 5:7. ­Kanada steht erst zum zweiten Mal im Endspiel des wichtigsten Teamwettbewerbs. Die erste Chance hatten die Nordamerikaner 2019 in Madrid mit einem 0:2 gegen Spanien ver­geben, gelten nun aber als leicht favorisiert.

Australiens grosse Rückkehr gegen Kroatien

Als Australien seine letzte ­«Salatschüssel» in Melbourne gegen Spanien feiern konnte, war Lleyton Hewitt noch selber als Spieler dabei. Nun führt der frühere Wimbledonsieger das Team als Captain an. Er war euphorisch nach dem 2:1-Sieg im Halbfinal am späten Freitag gegen ­Kroatien. «Wir sind eine stolze Davis-Cup-Nation, und der letzte Erfolg ist schon sehr lange her. Es war langsam Zeit.»

Australien lag gegen die ­Kroaten die meiste Zeit im Rückstand. Thanasi Kokkinakis verlor die Startpartie gegen Borna ­Coric, der lange verletzt gewesen war, ehe Alex De Minaur (ATP 24) gegen den sieben Ränge besser klassierten Routinier Marin Cilic mit einem 6:2, 6:2 verblüffend ­locker ausglich und Australiens Rückkehr lancierte.

Jordan Thompson, der in der Doppelweltrangliste nur auf Rang 466 liegt, und Max Purcell gingen dann als klare Aussen­seiter ins entscheidende Doppel gegen ­Nikola Mektic and Mate Pavic, die Olympia- und Wimbledonchampions der vergangenen Saison. Getragen von starken Aufschlägen liessen sich die Australier in einer aufgeheizten Stimmung nie breaken und siegten trotz Satzrückstand 6:7, 7:5, 6:4. (rst)