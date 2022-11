Turnen: China holt sich den WM-Titel zurück

Die Turner aus China haben an der WM in Liverpool zum 13. Mal den Titel im Mannschaftswettbewerb gewonnen und damit einen Rekord aufgestellt. Die Olympia-Dritten von Tokio triumphierten am Mittwoch vor 4000 Zuschauern in der M&S Bank Arena mit 257,858 Punkten vor Japan (253,395) und Gastgeber Grossbritannien (247,229). Die drei Medaillengewinner sind bereits für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Die Schweizer hatten den Einzug in den Final der besten acht Nationen als 20. klar verpasst.

Wieder ganz oben: Die Chinesen gewinnen Team-Gold. Foto: AFP

Die Qualifikation am Montag hatte Japan mit acht Punkten Vorsprung gewonnen. Doch im von zahlreichen Stürzen geprägten Final schlichen sich auch beim Olympia-Zweiten zu viele Fehler ein, darunter zwei Absteiger vom Pauschenpferd. Zudem fiel Mehrkampf-Olympiasieger Daiki Hashimoto zum Schluss vom Reck. Im Teamfinal wird, anders als in der Qualifikation, ohne Streichwert und mit nur drei Turnern pro Nation an jedem Gerät gestartet.

Olympiasieger und Titelverteidiger Russland, der die Chinesen 2019 bei der WM in Stuttgart entthront hatte, ist derzeit wegen des Ukraine-Krieges für Veranstaltungen des Turn-Weltverbandes FIG gesperrt. (dpa)