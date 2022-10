Baseball: Houston gleicht aus

Die Houston Astros haben in der Major League Baseball (MLB) das zweite Spiel der World Series gewonnen und den Ausgleich in der Best-of-7-Serie geschafft. Gegen die Philadelphia Phillies gingen die Gastgeber am Samstag (Ortszeit) in Houston früh mit 5:0 in Führung und gewannen am Ende 5:2. Damit geht es nach zwei Partien in Houston mit einem 1:1 in der Serie ins dritte Spiel, das am Montag (Ortszeit) in Philadelphia stattfindet. Wer zuerst vier Siege holt, sichert sich den Meistertitel. (dpa)