Tennis: Hüsler scheitert an den Swiss Indoors

Marc-Andrea Hüsler, als Nummer 62 der bestklassierte Schweizer, zeigte auch an den Swiss Indoors eine starke Leistung. Der Zürcher konnte den Lauf des Kanadiers Felix Auger-Aliassime (ATP 9) aber nicht stoppen. Der Sofia-Sieger gewann zwar den ersten Satz im Tiebreak, konnte gegen den Kanadier aber in der gesamten Partie keinen Breakball erspielen und unterlag nach 2:18 Stunden 7:6 (7:3), 4:6, 4:6. Auger-Aliassime strebt in Basel seinen dritten Turniersieg in Serie an, nachdem er die Hallenturniere in Florenz und Antwerpen gewonnen hat. Hüsler hatte sich gute Chancen ausgerechnet in seinem ersten Spiel gegen einen Top-10-Spieler, scheiterte aber letztlich an einem zu soliden Gegner. (rst)