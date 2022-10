Eishockey: Bärtschi nicht mehr Kloten-Sportchef

Was sich abgezeichnet hat, ist nun eingetroffen. Der EHC Kloten und Sportchef Patrik Bärtschi gehen per sofort getrennte Wege. Die beiden Partien lösten Bärtschis noch bis Ende Saison laufenden Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen auf. Der 38-Jährige hatte kurz vor Saisonstart bekannt gegeben, dass er den Verein im kommenden Sommer verlassen werde. Zuerst hiess es seitens der Clubleitung zwar noch, dass Bärtschi im Amt bleiben und seinen Vertrag erfüllen werde. Doch eine Trennung schien nur noch eine Frage der Zeit. Ein Nachfolger für den ehemaligen Eishockey-Profi, der für Kloten, Bern und die ZSC Lions stürmte, soll bereits gefunden worden sein. Dessen Name dürfte der Aufsteiger in den nächsten Tagen publik machen.

Nicht mehr Sportchef: Patrick Bärtschi. Foto: EHC Kloten

Das Verhältnis zwischen Bärtschi und dem Verwaltungsrat war ins Bröckeln geraten. Der Sportchef hatte während eines Interviews mit MySports in der Pause des Startspiels der Klotener gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit einem Statement für Aufsehen gesorgt. «Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich keine andere Lösung mehr sah, als zu kündigen», sagte er. Später war der Boulevardpresse zu entnehmen, dass der Sportchef mit der grossen Kelle habe anrühren wollen und das Budget schon im letzten Jahr überzogen habe. Insider wiederum sagten, dass nie ein Budget existiert habe. (ddu)