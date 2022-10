Leichtathletik: Debrunner und Hug gewinnen London-Marathon

Bei den Rollstuhlrennen am London-Marathon gab es am Sonntag gleich zwei Schweizer Siege. Catherine Debrunner gewann bei den Frauen in 1:38:24 Stunden. Sie war knapp vier Minuten schneller als die Zweitplatzierte Amerikanerin Susannah Scaroni. Debrunner bewies mit ihrem Triumph ihre sehr gute Form. Vor einer Woche gewann sie bei ihrem Marathon-Debüt bereits in Berlin.

Marcel Hug triumphierte einmal mehr im Männerrennen. Der 36-Jährige musste sich den Sieg aber hart erarbeiten. Hug, der ebenfalls vor Wochenfrist in Berlin siegte, gewann in 1:24:38 Stunden und nur mit zwei Sekunden Vorsprung auf den Amerikaner Daniel Romanchuk.

Schweizer Jubeltag in London: Catherine Debrunner und Marcel Hug. Foto: Paul Harding (Getty Images)

Im Strassenrennen hat sich der Kenianer Amos Kipruto gleich bei seinem Debüt den Sieg gesichert. Der 30 Jahre alte WM-Dritte von 2019 setzte sich in 2:04:39 Stunden über die 42,195 Kilometer lange Strecke vor dem Äthiopier Leul Gebresilase und Bashir Abdi aus Belgien durch.

Bei den Frauen krönte sich Yalemzerf Yehualaw in ihrem erst zweiten Marathonrennen zur jüngsten Siegerin der Veranstaltungshistorie. Die 23 Jahre alte Äthiopierin stolperte sechs Kilometer vor dem Ziel scheinbar über eine Bodenwelle, lief aber wieder an die Spitzengruppe heran und kam nach 2:17:25 Stunden klar führend ins Ziel. Es war die drittschnellste Zeit, die in der britischen Hauptstadt jemals gelaufen wurde. Titelverteidigerin Joyciline Jepkosgei aus Kenia wurde Zweite. Rang drei ging an Alemu Megertu aus Äthiopien. (heg/dpa)