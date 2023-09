Eishockey: ZSC-Legende Samuelsson gestorben

Am Sonntagnachmittag schalteten die ZSC Lions eine traurige Würdigung auf ihrer Website. «Das grosse Herz von Morgan Samuelsson schlägt nicht mehr. Die ZSC-Legende ist in der Nacht auf Sonntag gestorben», schrieb der Club. Es sei für den Schweden das Ende einer langen Leidenszeit gewesen. Für die meisten kam die Nachricht aber wie ein Schock: 55 Jahre alt war Samuelsson erst, als er zu Hause verstarb.

Dass nicht nur Zürich, sondern die ganze Eishockey-Schweiz um eine ihrer bekanntesten Persönlichkeiten trauert, hat viel mit dem Moment zu tun, der Samuelsson auf einen Schlag bekannt machte: Am 7. April 2001 fuhr er im 7. Spiel des Playoff-­Finals gegen Lugano in der Overtime ungehindert durch die Mittelzone und erzielte per Slapshot das siegbringende 2:1. Es war ein wunderbarer Schuss und bedeutete den zweiten ZSC-Meistertitel in Folge. Fortan sollte Samuelsson für immer das Attribut «Meisterschütze» tragen. Oder wie es sein damaliger Teamkollege Edgar Salis sagt: «Mit diesem Schuss hat er sich unsterblich gemacht.»

Vorgezeichnet war der Ruhm nicht. Samuelsson hatte erst wenige Wochen vor seinem Meisterschuss, mit 32 Jahren und wenig Vorschusslorbeeren aus der NLB als Ersatzausländer zum ZSC gewechselt. Kurz vor seinem Meisterschuss hatte er wegen zu wenig Einsatzzeit noch um eine Vertragsauflösung gebeten. Doch gerade dieses Auf und Ab passt zur Karriere von einem, den Salis als «hockeytechnisches Genie» in Erinnerung hat, als Teamplayer. Aber auch als Lebemann, als unbeschwerten Freigeist, der für seine Trainer bestimmt nicht immer einfach gewesen sei.

Morgan Samuelsson in seiner Zeit als Trainer bei den Lakers. Foto: Melanie Duchene (EQ Images)

So entbehrt es nicht der Ironie, dass Samuelsson, immer wieder von Verletzungen gestoppt, nach seiner Aktivenzeit selber Trainer wurde. Rapperswil-Jona und Siders hiessen seine Schweizer Stationen, danach war er als TV-Experte sowie Schusscoach tätig. Und damit wieder auf seinem eigentlichen Spezialgebiet.

Er habe schon in dem Moment, als er schoss, gewusst, dass dieser Puck reingehe, sagte er 2001 nach dem legendären Meistertor. Genau ein Jahr später war seine Karriere bereits zu Ende. Und bleibt doch so einzigartig in Erinnerung: «Er war ein Genie, ein Chaot, ein herzensguter Typ», so Edgar Salis, «Samu halt.» (phm)