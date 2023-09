Champions Hockey League: Lakers mit grosser Wende und Auftaktsieg

Grosse Moral von den Rapperswil-Jona Lakers. Gegen den tschechischen Meister Ocelari Trinec zeigen die St. Galler Charakterstärke und gewinnen ihre Auftaktpartie zur Champions Hockey League nach Verlängerung und beeindruckender Aufholjagd 7:6.

Matchwinner der turbulenten Partie wird Jordan Schroeder. Nach Vorlage von Maxim Noreau dauert es in der Overtime gerade einmal 70 Sekunden, bis die St. Galler das Spiel für sich entscheiden können. Zuvor sah es schlecht aus für den SCRJ. Noch zu Beginn des letzten Drittels lag das Team von Trainer Stefan Hedlund zwischenzeitlich 2:5 zurück, bevor es von einer neuen Regel, die derzeit in der Champions League getestet wird, profitierte. Denn dann wanderten zwei tschechische Spieler zeitgleich auf die Strafbank. Und die Lakers konnten diese doppelte Überzahl in vollstem Masse nutzen und in zwei Tore verwandeln – anders als im üblichen Regelbuch werden die Strafen in dieser Saison nicht vorzeitig aufgehoben, wenn die überzahlige Mannschaft ein Tor erzielt.

Mit Toren von Vouardoux und Grossniklaus hätten die Lakers in den letzte Minuten der Partie sogar fast die vollen drei Punkte gewonnen, jedoch gelang Hudacek kurz vor Spielende noch der Ausgleich für das Heimteam. Aber auch dieser vermochte den schlussendlichen Sieg des SCRJ nicht zu verhindern. Am Sonntag wartet nun mit Vitkovice der nächste tschechische Vertreter in der Champions Hockey League. (nka)