Rad: Start zur Mega-WM

Heute startet die Super-WM im Radsport. In Glasgow werden WM-Titel auf der Strasse, der Bahn, im Mountainbike, im BMX, im Hallen-Radsport (Radball und Kunstrad), im Trial sowie in den Para-Radsportarten vergeben. Es fehlt einzig die Wintersportart Cyclo-Cross. Über 8000 Sportlerinnen und Sportler starten an diesen Weltspielen des Radsports, die der Verband UCI nun alle vier Jahre durchführen möchte.

In Schottland sind über 130 Schweizer Athleten am Start. Und die Chancen auf ein paar Medaillen stehen gut. Im Mixed-Team-Zeitfahren am Dienstag gehen die Schweizerinnen und Schweizer als Titelverteidiger an den Start. Einen Tag später fährt Marlen Reusser im Zeitfahren der Frauen, am Freitag Stefan Küng und Stefan Bissegger bei den Männern. Auch die Mountainbike-Staffel ist favorisiert, Medaillen könnte es auch in den Einzelrennen im Cross-Country am Samstag in einer Woche geben sowie in den Para-Cycling und Kunstrad-Wettbewerben.

Der erste Höhepunkt wird am Sonntag das Strassenrennen der Männer sein. Neben sechs Schweizern (Küng, Bissegger, Mauro Schmid, Silvan Dillier, Marc Hirschi, Fabian Lienhard) stehen auch Titelverteidiger Remco Evenepoel und die Superstars Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tadej Pogacar und Jasper Philipsen am Start. (DPA/abb)