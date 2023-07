Leichtathletik: Lionel Spitz auf Medaillenkurs

Die Schweizer Leichtathletinnen und Leichtathleten sind mit viel Schwung in die U-23-EM in Espoo (FIN) gestartet: In 45,50 Sekunden sicherte sich der Zürcher Lionel Spitz im Halbfinal über 400 m als Drittschnellster einen Finalplatz. Spitz schrammte damit nur vier Hundertstel an seiner Bestzeit vorbei, die er an der EM in München aufgestellt hatte und in 45,66 Siebter geworden war. Auch Giulia Senn schaffte über 400 m den Cut – allerdings mit ein wenig Glück: In 53,20 kam sie als Dritte der Serie direkt weiter, während ihre Kollegin Catia Gubelmann in der anderen Serie sieben Hundertstel schneller war, als Sechste aber auch nicht eine der beiden Zeitschnellsten war, die sich noch qualifizierten. Im Sprint über 100 m sind am Freitag beide Schweizerinnen vertreten: Natacha Kouni als Gesamtvierte des Halbfinals in 11,29, Melissa Gutschmidt als Siebte in 11,33. (mos)