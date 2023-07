Beachvolleyball: Ausgerechnet in Gstaad tauchen die Schweizerinnen

Aus vier mach eins. Wenn das Elite-16-Turnier in Gstaad am Samstag in die K.-o.-Phase geht, sind schweizerseits nur noch Florian Breer und Marco Krattiger vertreten. Ausgerechnet sie, die es nur dank einer Wildcard des Veranstalters ins Hauptfeld schafften. Und die unter ganz besonderen Voraussetzungen spielen.

Denn: Im Training vor dem Turnier hat sich Breer so gravierend am Daumen verletzt, dass er diesen nicht mehr benutzen und nur mit einem Verband spielen kann – was für einen Beachvolleyballer eigentlich unmöglich ist. «Aber wir haben keine andere Wahl, Gstaad ist unsere letzte Chance», sagte sein Partner Krattiger. Das Duo ist dringend auf Punkte angewiesen, um sich für die WM im Herbst zu qualifizieren.

Zwar verlor es zwei Spiele, aber der Dreisatz-Sieg (15:21, 21:18, 15:13) über die spanischen Routiniers Herrera/Gavira reichte aus, um es in den Achtelfinal zu schaffen. In diesem treffen sie am Samstag auf Pedro Solberg/Guto (BRA). An Unterstützung wird es nicht mangeln, die 4200 Plätze sind restlos ausverkauft.

Brutaler Konkurrenzkampf

Derweil mussten sich die Schweizerinnen überraschend bereits vom Heimpublikum verabschieden. Besonders bitter ist das Out von Nina Brunner und Tanja Hüberli. Die EM-Zweiten unterlagen im letzten Gruppenspiel den Italienerinnen Menegatti/Gottardi 17:21, 18:21 und kamen damit wie drei von vier Teams in ihrem Pool auf vier Punkte. Also musste die Point ratio (Anzahl erzielter Punkte durch Anzahl verlorener Punkte) entscheiden, und diesbezüglich schnitten Brunner/Hüberli am schlechtesten ab. «Wir haben uns ein Jahr lang auf dieses Turnier gefreut, spielen eine gute Saison. Nun ausgerechnet hier in der Gruppenphase auszuscheiden, tut sehr weh», sagte Hüberli.

Ausgerechnet beim Heimturnier in Gstaad läuft es für Anouk Vergé-Dépré (l.) und Joana Mäder nicht nach Plan. Foto: Keystone

Ihr Beispiel zeigt ebenso wie jenes von Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder, welche Auswirkungen das neue Format auf der Tour für die Teams haben kann. Nur noch die zwölf Besten der Weltrangliste sowie vier Duos aus der Qualifikation sind im Hauptfeld vertreten – zuvor waren es jahrelang 32. In der Gruppe von Vergé-Dépré/Mäder figurierten drei Teams, die 2021 im Olympia-Halbfinal standen. Der Bernerin und der Zürcherin bot sich gegen Wilkerson/Humana-Paredes (CAN) mit einem zweiten Erfolg am Heimturnier gar die Chance auf den Gruppensieg, nach einem intensiven Spiel unterlagen sie jedoch 24:26, 19:21. «Im Gegensatz zu uns haben sie ihre Chancen verwertet, sonst hat nicht viel gefehlt», hielt Vergé-Dépré fest.

Im letzten Spiel des Abends ereilte ihre Schwester Zoé und Esmée Böbner dasselbe Schicksal. Die beiden lieferten sich gegen die Niederländerinnen Stam/Schoon zwar ein packendes Duell, letztlich mussten sie sich aber in drei Sätzen (19:21, 25:23, 11:15) und zum dritten Mal in diesem Turnier geschlagen geben. (mob)