Short-Track-Rennen in Leogang: Schweizer sparen Kräfte

Schon vor den Short-Track-Rennen im österreichischen Leogang war klar: Das letzte Korn will keine Schweizerin und kein Schweizer in dieser Konkurrenz liegen lassen. Ihre Aufmerksamkeit würde auf dem Rennen am Sonntag liegen. Oder im Falle von Sina Frei ganz offen auf der Europameisterschaft in einer Woche – und dann auf der Weltmeisterschaft, die zwischen dem 3. und 13. August in Glasgow stattfinden wird.

Bei den Frauen war die 27-jährige Alessandra Frei auf dem 11. Platz die beste Schweizerin. Gewonnen hat das Rennen die Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot, die Keller mit diesem Sieg als Führende in der Gesamtwertung abgelöst. Jolanda Neff, Olympiasiegerin von Tokio, wurde Siebzehnte.

Bei den Männern gewann ebenfalls ein Franzose: Jordan Sarrou holte den ersten Short-Track-Sieg seiner Karriere. Wie bei den Frauen verpassten alle Schweizer die Top-10. Bester war Nino Schurter auf dem 17. Platz, unmittelbar vor Lars Forster (18.) und Marcel Guerrini (19.). Mathias Flückiger wurde 24. Weiter geht es am Samstag mit den Downhill-Rennen, am Sonntag findet die Cross-Country-Konkurrenz statt. Jenes Rennen, in dem die Schweizerinnen und Schweizer dann wieder vorne mitfahren wollen. (saw)