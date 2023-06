Zehnkampf: Ehammer startet in Basel

Simon Ehammer hat seinen Terminplan für die kommenden Wochen bekannt gegeben. Der Appenzeller Zehnkämpfer nimmt am 17. und 18. Juni an den Schweizer Mehrkampf-Meisterschaften in Basel teil – entgegen seiner ursprünglichen Planung. Dies wohl aufgrund seines überraschenden Nullers, den er sich in seiner Paradedisziplin, dem Weitsprung, am Mehrkampf-Meeting in Götzis Ende Mai leistete.

Nach seinem Nuller in Götzis will Simon Ehammer nun in Basel die Olympia-Limite erreichen. Foto: Peter Rinderer (AFP)

In Basel will Ehammer als Zehnkämpfer erneut die Olympia-Limite von 8460 Punkten erreichen. Vor dem Meeting in eineinhalb Wochen tritt der 23-Jährige weiter im Rahmen der Diamond League am Freitag in Paris und nächste Woche in Oslo im Weitsprung an. (nka)