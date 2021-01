Rotblau weltweit – Sporar: Zuerst Quarantäne, dann Titelgewinn Der Slowene gewinnt mit Sporting Lissabon den Allianz-Cup. Danach schreibt er auf den sozialen Medien: «Ich bin stolz, Teil dieser Familie zu sein.» Tobias Müller

Angreifer Andraz Sporar (l.) scheint sich in Lissabon eingelebt zu haben. Foto: Keystone

Portugal

Es waren turbulente Wochen für Andraz Sporar. Der Angreifer von Sporting Lissabon kommt in der Meisterschaft nicht auf Touren. Sein Team führt die Rangliste zwar an, doch der 26-Jährige hat bisher erst dreimal getroffen. Und als wäre die Torflaute nicht schon genug, erkrankte der Slowene auch noch am Coronavirus und musste sich in Isolation begeben. Ohne ihn kam Sporting gegen das neuntplatzierte Rio Ave nicht über ein 1:1 hinaus – es war die erste sieglose Partie in der Meisterschaft seit Mitte Oktober und dem Unentschieden gegen Porto. Doch lange hielt die negative Stimmung nicht an. Sporar kehrte zurück und sein Team sicherte sich einen weiteren Pokal für die Vitrine im Clubhaus: Das Team schlug im Endspiel des Allianz-Cup Braga mit 1:0. Sporar kam immerhin auf 31 Einsatzminuten und postete danach ein Bild auf den sozialen Medien von sich mit einen Teamkollegen inklusive Trophäe. Darunter schrieb er: «Ich bin stolz, Teil dieser Familie zu sein.»